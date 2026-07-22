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Захарова: ЕС улюлюкает, когда киевский режим бьет по атомным объектам

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В МИД России прокомментировали удары ВСУ по энергетическим объектам.

Европейский союз блокирует возможность профильным международным организациям профессионально реагировать на удары киевского режима по атомным электростанциям (АЭС). Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны пояснила, что коллективный Брюссель улюлюкает действиям властей с банковой улицы  и "подбрасывает чепчики в воздух". 

Они же просто заблокировали возможность международным профильным организациям, таким как МАГАТЭ, и другим организациям системы ООН, на это нормально, достойно, профессионально, я подчеркну, реагировать.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова высказалась об обещании Бернема вернуть надежду Британии.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: аэс, евросоюз, мария захарова, мид
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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