Европейский союз блокирует возможность профильным международным организациям профессионально реагировать на удары киевского режима по атомным электростанциям (АЭС). Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны пояснила, что коллективный Брюссель улюлюкает действиям властей с банковой улицы и "подбрасывает чепчики в воздух".
Они же просто заблокировали возможность международным профильным организациям, таким как МАГАТЭ, и другим организациям системы ООН, на это нормально, достойно, профессионально, я подчеркну, реагировать.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова высказалась об обещании Бернема вернуть надежду Британии.
Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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