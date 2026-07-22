В МИД России оценили кадровые изменения в правительстве Соединенного королевства.

В Москве иронично оценили обещания нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема к гражданам о том, что он вернет стране надежду". Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны предположила, что якобы такая надежда для Соединенного королевства может прятаться от властей в Букингемском дворце.

Хочется сказать: "Надя, выходи". Куда Стармер отправил Надежду? Где Надя все это время была? Неизвестно? Учитывая, что это все-таки монархия, там Виндзоры правят, может, она где-то в Букингемском дворце, надежда, прячется?... Заперта в Тауэре Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 20 июля Энди Бернем сменил Кира Стармера на должности председателя национального правительства в Лондоне. В своей первой речи на рабочем месте Энди Бернем кпоянул о собственном намерении "вернуть надежду" Соединенному Королевству. В Москве уверены, что очередной британский премьер-министр будет искать надежду для того, чтобы ее "освободить и предъявить обществу".Однако в реальности от каждого предыдущего главы правительства в Британии "надежда терялась, куда-то убегала от них".

Захарова не исключила, что у нее может появиться новая страница в соцсетях.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik