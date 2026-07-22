Захарова не исключила, что у нее может появиться новая страница в соцсетях

В МИД России рассказали, что сначала уделяют внимание официальным каналам ведомства, а не личным.

Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства не исключила того, что в будущем сможет завести новую страницу в социальных сетях. Соответствующий комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила в ответ на вопрос ведущего шоу о том, имеет ли она аккаунт в национальном мессенджере "Макс".

Пока нет. Но есть "Макс" МИДа. Сначала мы дорабатываем и оттачиваем наши аккаунты министерства иностранных дел, а потом уже я уделяю время своему творчеству.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что пока что пишет посты в иностранном приложении Telegram, потому что охватить все социальные сети у нее нет достаточного времени. Чиновница добавила, что вскоре может завести себе еще один аккаунт, но уже на отечественной цифровой платформе.

Захарова прокомментировала обвинения Рубио в адрес Ирана.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik