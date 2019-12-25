В ГД призвали сделать 30 декабря в 2025 году коротким рабочим днем

В "Справедливой России" считают, что так как Новый год считается самым семейным праздником, то граждане должны пораньше прийти домой с работы.

Российским компаниям следует дать своим сотрудникам возможность во вторник, 30 декабря, уйти раньше с работы как во время сокращенного дня. Соответствующее мнение высказал депутат Государственной думы России от фракции "Справедливая Россия" Николай Новичков. По Трудовом у кодексу России, продолжительность рабочего дня уменьшается на один час перед официальным праздничным днем. В 2025 году 31 число последнего месяца года стал нерабочим за счет переноса выходного дня, а первым собственно праздничным днем в стране будет именно 1 января. В связи с такими обстоятельствами на 30 декабря не распространяется правило о сокращенном рабочем дне.

Надо всех отпустить с работы раньше, как это предусмотрено в режиме короткого рабочего дня. Пусть это будет новогодним подарком работодателей нашим гражданам. Николай Новичков, депутат ГД РФ

Напомним, что последняя рабочая неделя в текущем году будет двухдневной. Речь идет о понедельнике и вторнике, 29 и 30 декабря соответственно. Праздничные дни, включая также и выходные, станут одними из самых длинных за последние годы в России. Они продлятся 12 дней, начиная с 31 декабря 2025 года и заканчивая 11 января 2026 года.

Часть пенсионеров получит пенсию за январь до 30 декабря.

