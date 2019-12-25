Досрочную пенсию получат те граждане, чьи даты выплат выпадают на январские праздники.

В России часть пенсионеров получит пенсию за январь до 30 декабря. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Социальный фонд РФ.

Досрочную пенсию получат те граждане, чьи даты выплат выпадают на январские праздники. Речь идет о периоде с 1-го по 11 января. Почтовые отделения осуществят доставку пенсионерам в январе по обычному графику. После каникул доставка через банки возобновится по стандартному графику.

Также в Соцфонде подчеркнули, что страховые пенсии за январь придут уже в увеличенном на 7,6% размере. Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.

Ранее в Госдуме рассказали об автоматической выплате январской пенсии в ближайшие дни.

Фото: pxhere.com