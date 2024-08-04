По вопросам туризма: до 7 июня Роспотребнадзор проводит горячую линию

Позвонить может любой желающий бесплатно.

С 25 мая до 7 июня специалисты Роспотребнадзора проводят всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг. По телефону можно узнать актуальную информацию о заключении договоров или прививках. Новостью поделились в Центре гигиенического образования населения.

Например, получится уточнить данные по пребыванию в условиях жаркой погоды, питанию, купанию и прививках, необходимых для пребывания в разных странах. Кроме того, можно узнать свои права при получении туристических услуг или заключении договора, а также при задержке авиарейса.

Единый консультационный центр работает в круглосуточном режиме по телефону: 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный, специалисты работают как на русском, так и на английском языках.

