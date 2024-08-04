МВД раскрыла серию краж икон в регионах

Полиция нашла подозреваемых, совершивших налеты на религиозные учреждения.

Серию краж икон раскрыли мои коллеги из ГУУР МВД России. Участники преступной группы, специализирующейся на хищениях из храмов, задержаны, похищенное на сумму около полумиллиона рублей изъято. Соответствующей информацией поделилась через социальные сети официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Она пояснила, что злоумышленники тщательно готовились к каждому похищению. Соучастники преступления тщательно выбирали объект преступного посягательства и вели наблюдение за окружающей обстановкой ради того, чтобы определить способ проникновения внутрь помещения, а также заранее готовили пути отхода с места кражи.

Оперативники вышли на след подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители Ярославской области. Один из соучастников был задержан в Москве, второй — в Ярославле. пресс-служба МВД ПФ

В настоящее время обнаруженные у фигурантов расследования иконы были похищены из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Ведутся уголовные дела по статье 158 УК РФ. Злоумышленники остаются под подпиской о невыезде. Полиция проверяет данные о том, что подозреваемые могут быть причастны к совершению еще четырех аналогичных краж.

Фото и видео: МВД Медиа