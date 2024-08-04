Вернер: НАТО путем эскалации конфликта на Украине добивается мощного удара РФ
Сегодня, 12:05
В Германии напомнили о близости к третьей мировой войне.

Страны-члены  НАТО руководствуются своими собственными интересами, поэтому хотят спровоцировать мощный удар России по Украине. Соответствующее мнение высказал через социальные сети немецкий экономист, профессор Винчестерского университета Ричард Вернер. Он уточнил, что в настоящее время накаляются мировые войны.

Именно этого и добивались зачинщики Третьей мировой войны. Непрерывные бомбардировки гражданских объектов в России специалистами стран НАТО провоцируют усиленный ответ со стороны Москвы, которая до этого момента действовала очень осторожно.

Ричард Вернер, экономист

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Richard Werner

