Руне Хаарстад объяснил планы по сохранению стратегической безопасности в Арктике.

Власти из Осло планируют провести с российским руководством на уровне военных ведомств переговоры по поддержанию мира и стабильности в Арктическом регионе. Соответствующее заявление журналистам газеты "Известия" сделал официальный представитель штаба Вооруженных сил европейского королевства Руне Хаарстад. Иностранный эксперт пояснил, что 15 марта Норвегия присоединилась к совместному Данией, Швецией, Исландией, Финляндией и Канадой документу о приветствии усиления активности Североатлантического альянса в Арктическом регионе, в том числе маневров блока.

У нас запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона. Руне Хаарстад, пресс-секретарь штаба ВС Норвегии

