В Норвегии объяснили, что США не учли, как их действия воспримут иранцы

Гленн Дизен сообщил об ошибке Вашингтона в вооруженном противостоянии с Тегераном.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе и Израиль заблуждались, рассчитывая, что иранское население их поддержат в смене правящего режима. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире собственного YouTube-канала. Западный аналитик предположил, что США и еврейское государство рассчитывали на быстрое завершение боевых действий, в ходе которых они легко свергнут местное правительство, а затем на территории исламской республики развалится и все остальное. Эксперт добавил, что власти из Тегерана победят в региональном конфликте в том случае, если смогут затянуть вооруженное противостояние.

"Выходите на улицы. Мы уничтожили военное и политическое руководство. Сейчас царит хаос. Вы можете обрести свободу". Думаю, они не понимают, что, например, убийство Хаменеи, высшего религиозного авторитета, не заставит иранцев выйти на улицы в поддержку США. Наоборот, это вызовет всплеск патриотизма и побудит людей защищать свое правительство. Гленн Дизен, эксперт

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen