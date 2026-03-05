В Норвегии объяснили, что США не учли, как их действия воспримут иранцы

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе и Израиль заблуждались, рассчитывая, что иранское население их поддержат в смене правящего режима. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире собственного YouTube-канала. Западный аналитик предположил, что США и еврейское государство рассчитывали на быстрое завершение боевых действий, в ходе которых они легко свергнут местное правительство, а затем на территории исламской республики развалится и все остальное. Эксперт добавил, что власти из Тегерана победят в региональном конфликте в том случае, если смогут затянуть вооруженное противостояние.
"Выходите на улицы. Мы уничтожили военное и политическое руководство. Сейчас царит хаос. Вы можете обрести свободу". Думаю, они не понимают, что, например, убийство Хаменеи, высшего религиозного авторитета, не заставит иранцев выйти на улицы в поддержку США. Наоборот, это вызовет всплеск патриотизма и побудит людей защищать свое правительство.
Гленн Дизен, эксперт
Политолог: война в Иране усугубит проблемы Европы в сфере энергетики.
Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все