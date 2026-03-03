В связи с иранским конфликтом на территории европейских страна могут обостриться проблемы в энергетической сфере. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал западный политолог Алекс Крайнер.
"Европа — ну нам не нравятся "грязные" российские углеводороды, поэтому мы хотели переориентироваться на более "демократичные" углеводороды из США и Катара". А теперь могут нарушиться поставки природного газа в ЕС и из Катара.
Алекс Крайнер, политолог
Иностранный аналитик добавил, что недальновидная политика европейских политических лидеров в отношении как вашингтонской администрации, так и российского руководства, поставила под удар экономическое будущее регионального сообщества. Он уточнил, что элиты в коллективном Брюсселе разрушили свои контакты с Москвой, но одновременно с этим и вступили в противостояние с Белым домом при президенте-республиканце Дональде Трампе. Алекс Крайнер полагает, что уже сейчас Европа находится в рецессии, а двигаются к депрессии и гиперинфляции.
Фото и видео: YouTube / Dialogue Works
