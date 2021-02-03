Дизен назвал удары США по Ирану величайшей ошибкой в истории

Норвежский аналитик уверен, что Дональду Трампу не следовало атаковать Иран.

На Западе прокомментировали американские и израильские удары по Ирану, назвав их огромной ошибкой вашингтонской администрации. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен через социальные сети.

Эта война войдет в историю как одна из величайших ошибок Америки. Эта предсказуемая катастрофа — то, что происходит, когда объективность размывается, а милитаризм превозносится как патриотизм. Гленн Дизен, эксперт

Напомним, что в субботу, 28 февраля, США и Израиль начали масштабную военную операцию в отношении иранского руководства. На прошлой неделе вашингтонская администрация вела с исламской республикой переговоры по "ядерному досье" В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам, размещенным на Ближнем Востоке.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Glenn Diesen