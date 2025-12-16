Между "Шушарами" и "Международной" останавливали движение поездов

Из неисправного состава на станции "Шушары" высаживали пассажиров.

На Фрунзенско-Приморской линии петербургского метрополитена произошел затор утром 15 июня. Движение на участке от станции "Шушары" до "Международной" по обоим путям останавливали. Также на вход закрывали "Проспект Славы", "Шушары" и "Дунайскую".

Из неисправного состава на станции "Шушары" высаживали пассажиров. В 11:17 все станции открылись, движение поездов восстановлено и вводится в график.

Ранее на Piter.TV: на "Пионерской" стартовал капитальный ремонт эскалатора. С 8 июня до 21 августа по рабочим дням с 07:30 до 09:00 вход в вестибюль ограничен, с 17:10 до 19:10 – закрыт. А 4 и 5 июля вестибюль закроют для входа пассажиров. При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени.

Фото: Piter.TV