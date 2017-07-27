Петербургское метро за полгода перевезло свыше 230 тыс. маломобильных пассажиров

Почти 152,9 тыс. раз сопровождали пассажиров с детскими колясками.

За шесть месяцев 2026 года Служба сопровождения маломобильных граждан метрополитена Петербурга оказала помощь 236,9 тыс. пассажирам. В среднем это около 2 тыс. человек в сутки, пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на городской комитет по транспорту.

Почти 152,9 тыс. раз сопровождали пассажиров с детскими колясками, 35 тыс. раз помогли людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 19 тыс. раз – пассажирам на креслах-колясках. А слабовидящих и незрячих провели 17,1 тыс. раз, пассажиров с тяжелым багажом – 9,3 тыс. раз. Порядка 4 тыс. обращений пришлось на пожилых людей и пассажиров на костылях и ходунках.

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Фото: Piter.TV