Неизвестные похитили 1,6 млн рублей погибшего участника СВО в Петербурге

Единственный наследник мужчины – его маленький сын.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению супруги погибшего участника спецоперации. Об этом рассказали 31 июля в надзорном ведомстве.

Отмечается, что единственный наследник мужчины – его маленький сын. Ребенок также должен был получить единовременную материальную помощь в размере 1,6 млн рублей. Однако денежные средства похищены и переведены на счета неизвестных лиц.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Прокуратура контролирует ход и результаты его расследования.

Ранее на Piter.TV: жительница Хабаровска похитила у женщины сумку в Пулково. Сумму причиненного ущерба оценили в 18,5 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV