  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестные похитили 1,6 млн рублей погибшего участника СВО в Петербурге
Сегодня, 12:45
136
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестные похитили 1,6 млн рублей погибшего участника СВО в Петербурге

0 0

Единственный наследник мужчины – его маленький сын.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению супруги погибшего участника спецоперации. Об этом рассказали 31 июля в надзорном ведомстве.

Отмечается, что единственный наследник мужчины – его маленький сын. Ребенок также должен был получить единовременную материальную помощь в размере 1,6 млн рублей. Однако денежные средства похищены и переведены на счета неизвестных лиц. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Прокуратура контролирует ход и результаты его расследования. 

Ранее на Piter.TV: жительница Хабаровска похитила у женщины сумку в Пулково. Сумму причиненного ущерба оценили в 18,5 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии