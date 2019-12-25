Стимулы для владельцев электромобилей анонсировали в Петербурге

Около 70% автобусного парка уже переведено на газомоторное топливо, а оставшиеся машины пока используют дизель и бензин.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что власти города работают над созданием механизмов, которые заинтересуют жителей в покупке электромобилей. В интервью ТАСС он уточнил, что конкретные меры пока находятся на стадии проработки и станут частью общей экологической политики Северной столицы.

Глава региона также отметил, что процесс перевода общественного транспорта на альтернативное топливо идет активно. Около 70% автобусного парка уже переведено на газомоторное топливо, а оставшиеся машины пока используют дизель и бензин. Кроме того, в городе эксплуатируется около сотни электробусов, эффективность которых, по словам губернатора, очевидна и дает серьезный импульс всей транспортной системе.

Следующим этапом экологизации станет перевод такси на газ и электричество. Как подчеркнул губернатор, это будет происходить не директивными методами, а с помощью различных преференций и экономических стимулов, чтобы владельцам самим стало выгодно пересаживаться на чистую энергию. Беглов привел пример успешной работы этой схемы с автобусами: когда подтвердилась экономическая обоснованность, навстречу городу пошли как городской парк, так и частные перевозчики.

Ранее мы сообщили о том, что рынок автомобилей с пробегом в Петербурге вырос на 12%.

Фото: unsplash (CHUTTERSNAP)