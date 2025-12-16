Жителей Петербурга предупредили о грозе в понедельник

Чтобы избежать поражения молнией, важно соблюдать некоторые правила.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу предупредили местных жителей об ухудшении погодных условий 15 июня. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", сегодня ожидаются грозы.

Чтобы избежать поражения молнией, важно соблюдать некоторые правила. По возможности не выходите из дома, закройте окна и двери. Во время грозы стоит подальше держаться от электропроводки и антенн. Если вы на открытой местности, не идите под высокие деревья, при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму. Если молния застала вас в лесу, прячьтесь среди низкорослой растительности.

При ударе молнии потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь. Пресс-служба МЧС России

Ранее мы рассказывали о том, что эта неделя в Северной столице будет дождливой. В связи с таким прогнозом немного похолодает.

Фото: Piter.TV