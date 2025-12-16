Россиянам объяснили, как оформить отпуск на свадьбу

Отпуск продолжительностью до 5 календарных дней для подготовки к свадьбе имеет право оформить любой сотрудник и работодатель не может ему отказать. Об сообщили в Минтруде.
В ведомстве напомнили, что летом традиционно проходит сезон свадеб. Для спокойной подготовки к такому важному дню, работник может подать заявление на оформления отпуска за свой счет.
При этом нужно учитывать, что дни отдыха, предоставленные в связи со свадьбой, не влияют на основной отпуск — их не вычитают из ежегодного оплачиваемого отпуска. Обратиться с заявлением на такой отпуск могут даже те, кто устроился на работу совсем недавно.
Также россиянин может взять отпуск для подготовки к свадьбе во время испытательного срока, однако в этом случае его продлят на количество дней отсутствия на работе.
Ранее мы сообщали, что все больше отцов в Петербурге предпочитают брать отпуск по уходу за ребенком.
Фото: Magnific
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