Россиянам объяснили, как оформить отпуск на свадьбу

Работодатель не может отказать сотруднику в предоставлении такого отпуска.

Отпуск продолжительностью до 5 календарных дней для подготовки к свадьбе имеет право оформить любой сотрудник и работодатель не может ему отказать. Об сообщили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что летом традиционно проходит сезон свадеб. Для спокойной подготовки к такому важному дню, работник может подать заявление на оформления отпуска за свой счет.

При этом нужно учитывать, что дни отдыха, предоставленные в связи со свадьбой, не влияют на основной отпуск — их не вычитают из ежегодного оплачиваемого отпуска. Обратиться с заявлением на такой отпуск могут даже те, кто устроился на работу совсем недавно.

Также россиянин может взять отпуск для подготовки к свадьбе во время испытательного срока, однако в этом случае его продлят на количество дней отсутствия на работе.

Ранее мы сообщали, что все больше отцов в Петербурге предпочитают брать отпуск по уходу за ребенком.

Фото: Magnific