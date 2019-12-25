В 2027 году россиян ждет 247 рабочих дней

Представлен проект производственного календаря на следующий год.

Российских граждан ожидает 247 рабочих дней в 2027 году. Соответствующие статистические данные приведены в подготовленном министерством по труду и социальной защите населения производственном календаре на следующий год. Ранее чиновники из профильного ведомства федерального правительства презентовали постановление кабинета министров. В его тексте были указаны все рабочие и праздничные дни за 2027 год. Напомним, что в текущем году, согласно производственному календарю, также зафиксировано 247 рабочих дней.

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Фото: Piter.tv

