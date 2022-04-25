Подростки в Петербурге мечтают о работе в общепите летом 2026-го

Город компенсирует работодателям до 22 тысяч рублей на зарплату юных сотрудников, но участвуют в программе лишь 44 компании.

Многие петербургские школьники готовы подрабатывать летом, однако их предпочтения редко совпадают с запросами работодателей. Компании, принимающие несовершеннолетних, могут получить от города компенсацию большей части зарплаты, но вынуждены соблюдать многочисленные ограничения, что снижает эффективность такого найма, пишет "Деловой Петербург".

В конце мая Минтруд утвердил новые методические рекомендации по трудоустройству подростков. Трудовой договор разрешён с 16 лет, а на лёгкие работы — с 14. В перечень рекомендованных профессий вошли 90 специальностей — от курьеров и официантов до операторов ЭВМ и грумеров. Также подростков предлагается привлекать к благоустройству территорий. В ведомстве уточнили, что список носит рекомендательный характер.

В прошлом году центры занятости Петербурга трудоустроили 16,2 тысячи несовершеннолетних. Чаще всего их берут на подсобные работы, благоустройство, в офисы, образование и культуру. По данным hh.ru, работодатели предлагают вакансии курьеров, промоутеров, упаковщиков и продавцов. Сами школьники мечтают о постоянной занятости и работе в общепите — официантами, барменами и бариста, тогда как трудоустройство вожатыми и санитарами их не интересует.

Главная причина дисбаланса — законодательные барьеры. Подросткам запрещено работать с алкоголем и табаком, поэтому вакансии барменов и многих продавцов для них закрыты. Курьеры по методике Минтруда должны разносить бумаги, а не товары, хотя рынок предлагает обратное. Действуют строгие нормы по весу груза (до 3–4 кг у юношей и 2–3 кг у девушек), обязательные медосмотры за счёт работодателя и перерывы при работе с компьютером каждые полчаса. В летние каникулы подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, старше 16 — до 35 часов.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге трудоустроили более половины выпускников вузов и колледжей.

Фото: Magnific