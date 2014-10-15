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Минтруд утвердил новый перечень документов для назначения всех видов пенсий
Сегодня, 8:56
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Минтруд утвердил новый перечень документов для назначения всех видов пенсий

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Требования вступили в силу с 7 июля 2026 года.

Российское министерство по труду и социальной защите утвердило новый перечень документов, необходимый для назначения всех социальных выплат. Соответствующий приказ профильного ведомства из федерального правительства вступил в законную силу на территории страны с 7 июля. В тексте документа говорится о том, что теперь для назначения страховой пенсии, фиксированной выплаты к ней с учетом повышения, накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, от человека требуются документы, которые удостоверяют личность, возраст, место жительства в России, гражданство. Кроме этого необходима регистрация в системе обязательного пенсионного страхования.

Дополнительно чиновниками из Минтруда России утвержден новый перечень документов, необходимый для назначения пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Подача заявления о назначении пенсии может осуществляться через личный кабинета едином портале "Госуслуги", в клиентской службе Социального фонда России или через отделение МФЦ.

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Фото: Piter.tv

Теги: госуслуги, минтруд, мфц, пенсия, социальный фонд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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