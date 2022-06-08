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Участники СВО могут получать две пенсии одновременно: что для этого нужно
Сегодня, 15:07
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Участники СВО могут получать две пенсии одновременно: что для этого нужно

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В России для участников спецоперации предусмотрено более 30 видов мер поддержки и услуг.

Участники специальной военной операции могут получать сразу две пенсии:  страховую по старости и государственную по инвалидности. Об этом сообщил Социальный фонд России.

Втором вариант касается бойцов СВО, которые являются кадровыми военными или сотрудниками силовых ведомств.  Они могут получать государственную пенсию по инвалидности и выплаты за выслугу лет. Пенсии также предусмотрены для ополченцев Донбасса и бойцов добровольческих формирований, содействующих ВС России.

В Соцфонде напомнили, что один год участия в боевых действиях засчитывают как два года стажа. Пенсионные баллы начисляют в двойном размере. Это существенно увеличивает размер будущей страховой пенсии. Также участники СВО могут воспользоваться более 30 мерами поддержки, многие из которых назначают автоматически. 

Ранее мы сообщали, что в Петербурге расширят и усилят меры помощи для участников спецоперации.

Фото: Минобороны РФ

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Категории: Лента новостей, Культура, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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