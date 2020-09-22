В Госдуме предложили ввести единую федеральную выплату за 50 лет брака

Татьяна Буцкая направила обращение в Минтруда России.

В России предложили ввести единую федеральную выплату в размере 20 тысяч рублей для супружеских пар, которые прожили друг с другом в браке 50 лет и более, с последующей индексацией денежных средств. Соответствующее заявление сделала председатель "Совета матерей", первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Законодатель из нижней палаты парламента уточнила, что такое обращение направлено на имя министра по труду и социальной защите населения Антона Котякова. Политический деятель заметила, что в некоторых регионах страны подобная мера уже действует.

Предлагаем рекомендовать субъектам РФ обеспечить единообразный подход к поздравлению семей, проживших в браке 50 лет и более, а именно установить ориентир в размере не менее 20 000 рублей к 50-летию брака с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам. Татьяна Буцкая, депутат ГД РФ

В Госдуме считают, что долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но также общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных отношений. Господдержка поможет укреплению института семьи, повышению общественного признания длительного брака и формированию властями единого подхода к поддержке семейных ценностей.

Скорость движения электросамокатов на тротуарах должна не превышать среднюю скорость пешеходов.

Фото: Piter.tv