Скорость движения электросамокатов на тротуарах должна не превышать среднюю скорость пешеходов

Татьяна Буцкая призвала создать более безопасные условия для пешеходов.

На российской территории скорость движения электросамокатов на тротуарах не должна превышать среднюю скорость пешеходов и составлять порядка пяти или шести километров в час. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала председатель "Совета матерей", первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По словам законодателя из нижней палаты парламента, такое решение для транспортных средств обезопасит людей.

Там, где нет другой возможности ехать на электросамокате, кроме как по тротуару, скорость движения на электросамокате не должна быть больше, чем скорость движения пешехода. Татьяна Буцкая, депутат ГД РФ

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Фото: Piter.tv