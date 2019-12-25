Все больше отцов Петербурга берут отпуск по уходу за ребенком

Число мужчин в декрете выросло вдвое.

В 2025 году число отцов, оформивших отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет через Отделение Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба СФР.

На данный момент пособие получают более 67 тыс. жителей региона, из них около 15 % — мужчины. Управляющий отделением СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Островский отметил, что после назначения пособия изменить получателя невозможно.

Чтобы оформить отпуск по уходу за ребенком, необходимо подать заявление работодателю. Далее данные передаются в СФР, и в течение 10 рабочих дней производится выплата. Размер пособия составляет 40 % от среднего заработка за два предыдущих года. Минимальная сумма выплаты — 10 103,83 руб., максимальная — 68 995,48 руб. в месяц.

С 1 января 2024 года родители сохраняют право на ежемесячное пособие, даже если выходят на работу раньше срока — на неполный день, дистанционно или у другого работодателя.

Фото: Pxhere