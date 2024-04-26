Петербургский суд запретил сайты с предложениями о фиктивных браках

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещённой информацию на двух сайтах, где предлагались услуги по заключению фиктивных браков. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Иск в суд подала прокуратура, которая выявила на интернет-ресурсах предложения о браках, заключаемых в обход закона. Такие браки в России используются, в том числе, для получения документов, позволяющих оформить гражданство РФ.
В пресс-службе суда подчеркнули, что фиктивные браки нарушают интересы государства и противоречат семейному законодательству.
"Семья в Российской Федерации находится под защитой государства. Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед членами семьи", —
сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Приморский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и признал информацию на указанных сайтах запрещённой.
