Петербургский суд запретил сайты с предложениями о фиктивных браках
Сегодня, 21:19
Их создавали ради гражданства.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещённой информацию на двух сайтах, где предлагались услуги по заключению фиктивных браков. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Иск в суд подала прокуратура, которая выявила на интернет-ресурсах предложения о браках, заключаемых в обход закона. Такие браки в России используются, в том числе, для получения документов, позволяющих оформить гражданство РФ.

В пресс-службе суда подчеркнули, что фиктивные браки нарушают интересы государства и противоречат семейному законодательству.

"Семья в Российской Федерации находится под защитой государства. Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед членами семьи", —

сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Приморский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и признал информацию на указанных сайтах запрещённой.

Фото: Piter.TV

