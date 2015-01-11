  1. Главная
Сегодня, 16:30
Возле "Пионерской" сносят незаконную торговую точку

Документ больше не действителен, но арендатор проигнорировал требование освободить территорию.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с ЦПЭИГИ проводят демонтаж торговой точки возле станции метрополитена "Пионерская". Об этом 13 октября рассказали в ведомстве. 

Участок был предоставлен юридическому лицу по договору на размещение нестационарного объекта. Документ больше не действителен, но арендатор проигнорировал требование освободить территорию. В результате ККИ начал принудительный снос. 

Работы проходят в соответствии с действующим законодательством и направлены на наведение порядка в использовании городских территорий. 

Пресс-служба ККИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: возле станции метро "Комендантский проспект" изъяли 224 килограмма фруктов и овощей. 

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки, пионерская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

