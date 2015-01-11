Возле "Пионерской" сносят незаконную торговую точку

Документ больше не действителен, но арендатор проигнорировал требование освободить территорию.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с ЦПЭИГИ проводят демонтаж торговой точки возле станции метрополитена "Пионерская". Об этом 13 октября рассказали в ведомстве.

Участок был предоставлен юридическому лицу по договору на размещение нестационарного объекта. Документ больше не действителен, но арендатор проигнорировал требование освободить территорию. В результате ККИ начал принудительный снос.

Работы проходят в соответствии с действующим законодательством и направлены на наведение порядка в использовании городских территорий. Пресс-служба ККИ Петербурга

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга