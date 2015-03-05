У станции "Площадь Восстания" снесли незаконно размещенный киоск

Возле станции метрополитена "Площадь Восстания" в Петербурге выявили незаконно размещенный киоск. Объект установили без правовых оснований, поэтому комитет по контролю за имуществом оперативно освободил участок – его снесли, рассказали в ведомстве 6 мая.

Особое внимание специалисты уделяют центру города. ККИ системно работает с нестационарными торговыми объектами.

Именно в этой сфере ведется планомерное выявление нарушений и освобождение городских территорий. Петербургский ККИ

Ранее на Piter.TV: в ходе рейда ККИ в Невском и Приморском районах изъяли более 230 килограммов продукции. В результате пресекли реализацию овощей и фруктов, продажу текстиля и искусственных цветов.

