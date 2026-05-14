В апреле сотрудники ККИ Петербурга пресекли около 30 нарушений

В комитете по контролю за имуществом Петербурга 14 мая подвели итоги апрельских рейдов. Всего пресечено порядка 30 нарушений, сообщили в ведомстве.

Были демонтированы незаконные точки по продаже овощей и фруктов, павильоны и киоски, силомеры и мобильные шиномонтажи. Мероприятия состоялись на Невском и Комендантском проспектах, Будапештской и Политехнической улицах, у станций метро "Улица Дыбенко", "Проспект Большевиков", "Ломоносовская", "Пролетарская", "Пионерская", "Проспект Ветеранов", "Удельная", "Озерки", "Старая Деревня" и "Проспект Просвещения".

Из оборота изъяли около 1 тонны овощей и фруктов.

Контроль за использованием городских территорий продолжается на постоянной основе. Пресс-служба ККИ

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга