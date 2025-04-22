Из Петербурга запустят бесплатные автобусы с гидами в Старую Ладогу

Оплатить потребуется только вход в крепость — 800 рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём Telegram-канале сообщил о запуске субсидированных автобусных маршрутов из Санкт-Петербурга в Старую Ладогу. Проект, организованный "Центром развития Ладоги", призван сделать древнюю крепость максимально доступной для туристов.

Очень хотим, чтобы в Старой Ладоге побывало как можно больше людей. Запустили субсидированные автобусы для туристов. Это значит: вы бесплатно садитесь на комфортабельный автобус с гидом — и едете. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Автобусы будут отправляться от станции метро "Площадь Восстания". Сразу в пути для пассажиров начнётся экскурсия, которую проведёт гид в историческом костюме. Туристам останется только оплатить вход на территорию Староладожской крепости — 800 рублей. Программа включает осмотр Ладожской крепости: Воротной и Стрелочной башен, Варяжской улицы, храмов XII и XVII веков. Также гости посетят Свято-Успенский женский монастырь, Земляной город, Никольский мужской монастырь и святой источник Параскевы Пятницы на Малышевой горе.

Губернатор добавил, что обсудил этот вопрос с Алексеем Кудриным, заместителем председателя Попечительского совета Староладожского музея-заповедника.

Ранее Piter.TV сообщал, что отреставрированный Дом Петра Струкова в Петергофе станет центром изучения истории города.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко