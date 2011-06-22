В Петербурге стартовали гидравлические испытания теплосетей

На время межотопительного сезона в разных районах города поэтапно отключают горячую воду для профилактики и ремонта сетей. Максимальный срок отключения составляет 14 дней. Где и когда не будет воды, можно узнать на сайтах теплоснабжающих организаций.

В Санкт-Петербурге начался сезон гидравлических испытаний тепловых сетей, необходимых для подготовки города к следующей зиме. В разных районах в летний период временно отключают горячую воду, чтобы проверить трубы на прочность и заранее выявить слабые места. Это позволяет минимизировать риск аварий в холодное время года.

Испытания начнутся с повышения давления в трубопроводах, при этом температуру воды снижают до 40 градусов. Ремонтные службы также проводят профилактические работы и замену изношенных коммуникаций. Срок отключения горячей воды зависит от сложности работ на конкретном участке, но в большинстве случаев он не превышает 14 дней.

Выяснить, когда именно отключат воду по вашему адресу, можно несколькими способами. Проще всего проверить это на сайтах городских теплоснабжающих компаний, каждая из которых обслуживает свою зону. Узнать, какая организация отвечает за ваш дом, можно по квитанции на оплату.

