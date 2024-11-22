  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:42
161
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Возле станции метро "Комендантский проспект" изъяли 224 килограмма фруктов и овощей

0 0

Рейд был проведен после обращений местных жителей.

Возле станции петербургского метрополитена "Комендантский проспект" вновь пресекли незаконную торговлю. Об этом сообщили в комитете по контролю за имуществом города 8 октября. 

Рейд был проведен после обращений местных жителей. Несмотря на прошлые предупреждения, предприниматель вновь занял территорию. Использовать землю можно только по закону. 

В результате изъяли и направили на утилизацию 224 килограмма фруктов и овощей. 

Спасибо всем, кто сообщает о подобных нарушениях. Ваши обращения помогают делать город чище и безопаснее. 

Пресс-служба ККИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники ККИ Петербурга подвели итоги сентябрьских рейдов. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки, комендантский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии