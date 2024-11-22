Возле станции метро "Комендантский проспект" изъяли 224 килограмма фруктов и овощей

Возле станции петербургского метрополитена "Комендантский проспект" вновь пресекли незаконную торговлю. Об этом сообщили в комитете по контролю за имуществом города 8 октября.
Рейд был проведен после обращений местных жителей. Несмотря на прошлые предупреждения, предприниматель вновь занял территорию. Использовать землю можно только по закону.
В результате изъяли и направили на утилизацию 224 килограмма фруктов и овощей.
Спасибо всем, кто сообщает о подобных нарушениях. Ваши обращения помогают делать город чище и безопаснее.
Пресс-служба ККИ Петербурга
Видео: пресс-служба ККИ Петербурга
