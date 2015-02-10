Сотрудники ККИ Петербурга подвели итоги сентябрьских рейдов

Особый упор делался на проверку зон вокруг крупных транспортных узлов.

Итоги проведенных в сентябре комитетом по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга контрольных мероприятий показали значительные успехи в борьбе с нарушениями городского благоустройства. Специалисты комитета осуществили комплексные проверочные мероприятия, охватившие 12 районов мегаполиса, пишет "Петербургский дневник".

Всего за прошедший месяц зафиксировано и устранено 170 случаев правонарушений, связанных с незаконным использованием территорий. Было ликвидировано значительное количество несанкционированных торговых объектов: овощные и фруктовые палатки, нелегально установленные павильоны и ларьки, автостоянки арбузов, аттракционы типа "силомер" и пункты техобслуживания автомобилей, работающие без разрешительных документов.

Особый упор делался на проверку зон вокруг крупных транспортных узлов, таких как станции метрополитена "Озерки", "Комендантский проспект", "Удельная", "Пионерская", "Проспект Большевиков", "Ломоносовская", "Улица Дыбенко", "Старая деревня" и "Звёздная".

В процессе рейдов было конфисковано около тонны продуктов питания — фруктов и овощей, проданных без соответствующих разрешений. Самовольные постройки и сооружения были разобраны на улицах Латышских стрелков, Ильюшина, Яхтенной, Малой Балканской, Планерной, Звенигородской, проспектах Просвещения, Стачек, Комендантском, а также на 11-й линии Васильевского острова.

Ранее мы сообщили о том, что у станции метро "Комендантский проспект" осуществили демонтаж незаконного киоска.

Фото: Пресс-служба ККИ Петербурга