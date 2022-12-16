  1. Главная
15:14
У станции метро "Комендантский проспект" осуществили демонтаж незаконного киоска

В процессе демонтажа были изъяты овощи и фрукты общим весом около 240 кг.

У станции метро "Комендантский проспект", осуществляется демонтаж незаконно возведенного торгового павильона. Данная операция проводится совместно с подразделениями ЦПЭИГИ, сообщает Комитет по контролю за имуществом (ККИ) города.

Поскольку прежний владелец павильона проигнорировал требование освободить земельный участок, ККИ приступило к процедуре принудительного сноса.

Земельные участки Петербурга могут использоваться только в полном соответствии с установленными нормами закона. Нарушение обязательств влечет незамедлительные действия со стороны контролирующих органов, напомнили в ведомстве.

Видео: Telegram / ККИ Санкт-Петербурга
 

