Сегодня, 14:49
Незаконный автосервис площадью 700 "квадратов" сносят на Испытателей

На пересечении проспекта Испытателей и Серебристого бульвара в Петербурге начали сносить незаконный двухэтажный автосервис площадью около 700 "квадратов". Об этом сообщили в городском комитете по контролю за имуществом. 

Отмечается, что истек договор аренды на территорию. Арендатор проигнорировал все официальные уведомления о добровольном демонтаже. После завершения работ проведут претензионную и судебную работы, чтобы возместить потраченные средства. 

Работа по наведению порядка продолжается: каждый случай незаконного использования городской земли будет пресекаться. 

Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе Петербурга конфисковали 300 килограммов нелегальных овощей и фруктов. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

