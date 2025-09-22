Незаконный автосервис площадью 700 "квадратов" сносят на Испытателей

Отмечается, что истек договор аренды на территорию.

На пересечении проспекта Испытателей и Серебристого бульвара в Петербурге начали сносить незаконный двухэтажный автосервис площадью около 700 "квадратов". Об этом сообщили в городском комитете по контролю за имуществом.

Отмечается, что истек договор аренды на территорию. Арендатор проигнорировал все официальные уведомления о добровольном демонтаже. После завершения работ проведут претензионную и судебную работы, чтобы возместить потраченные средства.

Работа по наведению порядка продолжается: каждый случай незаконного использования городской земли будет пресекаться. Пресс-служба ККИ Петербурга

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга