В Невском районе Петербурга конфисковали 300 кг нелегальных овощей и фруктов

В Петербурге рядом с тремя станциями метро изъяли мешки с товарами и 300 кг фруктов.

В Невском районе Петербурга состоялся рейд по пресечению незаконной торговли. Его провели сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с прокуратурой и правоохранительными органами.

В ходе проверки были выявлены нелегальные торговые точки возле станций метро "Ломоносовская", "Улица Дыбенко" и "Проспект Большевиков". По данным ККИ, изъято около 300 кг овощей и фруктов. Кроме того, конфискованы три мешка с трикотажными изделиями, бижутерией и очками.

Сообщается, что рейд был проведен на основании обращений граждан и информации специалистов центра по пресечению несанкционированной торговли.

Ранее на Piter.TV: в Шушарах мужчина преследовал детей. Возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ККИ