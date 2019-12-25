В России с июня введут новый ГОСТ на свежие фрукты

Произведенная по обновленному ГОСТу и прошедшая сертификацию российская продукция может быть промаркирована специальным знаком "Зеленый эталон".

Новый ГОСТ на свежие фрукты, семечковые и косточковые с улучшенными характеристиками будет введен в России с 1 июня 2026 года. Соответствующими данными поделились с журналистами представители прес-сслужбы Росстандарта. В новостном агентстве "ТАСС" уточнили, что в дополнение к действующим по стране стандартам на конкретные виды фруктов обновленные требования уточняют содержание в продуктах токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов. Власти запрещает наличие генно-модифицированных организмов (ГМО), в том числе в посадочном материале, на котором в последующем будут выращиваться фрукты с улучшенными характеристиками. Кроме этого профильное ведомство устанавливает особые требования к производству фруктов с учетом заложенных экологических принципов.

Согласно ГОСТу в России, при выращивании фруктов фермеры применяют улучшенную промышленную и иную продукцию (агрохимикаты, в том числе пестициды, удобрения, средства защиты растений). Устанавливается, что производство фруктов должно быть обособлено от производства прочей сельскохозяйственной продукции. При их выращивании важно соблюдать требования в сфере охраны окружающей среды и проводить мероприятия по сохранению и восстановлению экологии, рациональному использованию природных и энергетических ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

Специалисты уточнили, что производство продукции с улучшенными характеристиками остается важным направлением для сельского хозяйства. В Росстандарте добавили, что внимание в этом вопросе уделяется снижению негативного влияния на окружающую среду, здоровье человека, климат и природные ресурсы. Также производители должны содействовать устойчивому развитию отрасли, повышению качества пищевой продукции и усиления конкурентоспособности произведенных в России продукции на мировых рынках. Согласно федеральному закону продовольствие с улучшенными характеристиками должно расти согласно требованиям стандартов, включенных в утвержденный распоряжением российского правительства реестр. Такие товары перед выпуском в обращение проходят процедуру сертификации на соответствие данным стандартам. В текущий момент в перечень властями включено семь национальных стандартов.

