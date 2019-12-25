В России утвердили новый ГОСТ на веганскую косметику

Росстандарт утвердил разработанный Роскачеством ГОСТ на веганскую косметику. В законную силу документ вступит с 1 декабря 2026 года.

Новый национальный стандарт нацелен на установление единых критериев для заявлений об отсутствии в составе парфюмерно-косметической продукции ингредиентов животного происхождения. Главная задача документа - создать прозрачную и честную среду как для покупателей, так и для производителей. пресс-служба Роскачества

В пресс-службе профильного ведомства заметили, что для веганов и вегетарианцев, сознательно исключающих из потребления продукты животного происхождения, такой стандарт станет одним из инструментов, защищающих права потребителя. Ранее в России не было унифицированных критериев для товаров из бьюти-индустрии, что позволяло компаниям использовать маркировку "без животных компонентов" или "веган" формально, но без гарантии полного отсутствия в продукции следов животного сырья. С зимы текущего года заявление о растительном составе должно быть подкреплено проверяемыми и прозрачными доказательствами. Такое решение дает возможность потребителю сделать этический выбор, скажется на здоровье тех, кто чувствительных к таким ингредиентам.

