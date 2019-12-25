  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России утвердили новый ГОСТ на веганскую косметику
Сегодня, 9:56
167
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Документ начнет действовать в стране с 1 декабря 2026 года.

Росстандарт утвердил разработанный Роскачеством ГОСТ на веганскую косметику. В законную силу документ вступит с 1 декабря 2026 года.

Новый национальный стандарт нацелен на установление единых критериев для заявлений об отсутствии в составе парфюмерно-косметической продукции ингредиентов животного происхождения. Главная задача документа - создать прозрачную и честную среду как для покупателей, так и для производителей.

пресс-служба Роскачества

В пресс-службе профильного ведомства заметили, что для веганов и вегетарианцев, сознательно исключающих из потребления продукты животного происхождения, такой стандарт станет одним из инструментов, защищающих права потребителя. Ранее в России не было унифицированных критериев для товаров из бьюти-индустрии, что позволяло компаниям использовать маркировку "без животных компонентов" или "веган" формально, но без гарантии полного отсутствия в продукции следов животного сырья. С зимы текущего года заявление о растительном составе должно быть подкреплено проверяемыми и прозрачными доказательствами. Такое решение дает возможность потребителю сделать этический выбор, скажется на здоровье  тех, кто  чувствительных к таким ингредиентам.

Около 70% образцов творога в петербургских магазинах не соответствуют ГОСТу.

Фото: pxhere.com

Теги: веганская косметика, гост, роскачество, росстандарт
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии