Около 70% образцов творога в петербургских магазинах не соответсв3уют ГОСТу

Организация "Общественный контроль" в Петербурге провела экспертизу 13 образцов творога различных марок. Проверка выявила серьезные нарушения: 9 образцов не соответствуют требованиям безопасности, а 5 из них оказались фальсификатом из-за заниженного содержания жира.

В продукции ТМ "Хозяйство Васильевой А.В.", "Молочная ферма" и "Митёк" были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В твороге марок "Молочная ферма" и "Митёк" также зафиксировано превышение нормы по содержанию дрожжей в 62 и 85 раз соответственно. Эти товары признаны небезопасными и фальсифицированными.

Творог "Деревенский в марле" ТМ "Фермерская лавка дяди Лёни" оказался подделкой: жирность была занижена более чем в три раза, а количество дрожжей превышало норму в 27 раз. Аналогичные нарушения выявлены в "пластовом" твороге ТМ "ВкусВилл": жирность ниже заявленной в три раза, повышенная влажность и превышение дрожжей в 34 раза.

В твороге ТМ "Лосево" обнаружено превышение нормы по плесеням почти в два раза и по дрожжам — в 24 раза. В продукции ООО "Производственная компания „Обнинские молочные продукты"" дрожжи превышены в 88 раз, а фактическая жирность составила всего 1%. В твороге ТМ "Хуторок" дрожжи превышены в 45 раз, а в продукции ТМ "Молочные кружева" — в 24 раза, при этом жирность оказалась завышена.

По итогам проверки Россельхознадзор и Роспотребнадзор направили предостережения производителям и торговым сетям, наложили штрафы и аннулировали декларации соответствия на некачественную продукцию.

Из всех проверенных образцов только четыре рекомендованы к покупке: творог марок "Пискарёвский", "Зеленый берег", "Приневское" и "Ермолино".

Фото: Freepik (user14908974)