В России появится первое органическое манго

Сертификацию прошла египетская компания Isis for food processing.

На российском рынке впервые появится органическое манго. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС! поделились сотрудники пресс-службы Роскачества. Специалисты отметили, что сертификацию органического производства по национальному стандарту в аккредитованном органе "Роскачество-Органик" прошла компания Isis for food processing, входящая в холдинг Sekem Holding. Данное предприятие расположено на территории Египта.

Получение органического сертификата подтверждает, что египетский производитель соблюдает все установленные российским законодательством требования к органической продукции. Наличие сертификата дает право маркировать продукцию как органическую. сообщение Роскачества

Специалисты отметили, что при производстве органического манго в России должны соблюдаться принципы строгого отказа от химических удобрений, пестицидов и гербицидов на всех этапах выращивания плодовых деревьев. Процесс сбора, сортировки и упаковки плодов исключает из себя использование любых искусственных добавок, консервантов и методов генной инженерии. Компания должна гарантировать профильным надзорным ведомствам полную прослеживаемость продукции "от дерева до прилавка". Таким образом контролируется чистота и натуральность товара. Эксперты из Роскачества провели необходимые мероприятия, включающие анализ документации и оценку условий производства на египетской земле. По результатам работ удалось подтвердить данные о том, что производство плодов манго, специй, бобовых, масел, финиковых батончиков, чая и трав соответствует требованиям отечественного ГОСТа "Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации". Теперь зарубежный изготовитель Isis for food processing стал первым египетским производителем органического манго, внесенным в Единый государственный реестр производителей органической продукции при министерстве по сельскому хозяйству России. Иностранная компания также стала первым производителем из Египта, прошедшим органическую сертификацию по нашим стандартам.

