В России введут новый ГОСТ на творог

изменения ГОСТа направлены на устранение возможных правовых коллизий

В России расширят ассортимент допустимого сырья, которое используется для производства творога. Соответствующими данными поделились представители пресс-службы Росстандарта со ссылкой на документ нового ГОСТа. Известно, что обновленные требования вступят в законную силу с января 2027 года. Эксперты отметили, что такие изменения были приняты для того, чтобы адаптироваться и соответствовать современным технологическим решениям в изготовлении продукции. В перечень допустимого сырья будут внесены пастеризованное коровье молоко и сгущенное молоко. В ведомстве подчеркнули, что новая редакция ГОСТа устанавливает более низкую норму содержания белка в твороге, теперь она, в зависимости от жирности продукта, будет составлять 14%, 15% и 17%. В действующем сейчас ГОСТе — 14%, 16% и 18%.

Дополнительно правки внесены в нормы влажности творога. Таким образом минимальный порог массовой доли влаги в продукции повысится с 60 до 65 процентов. Также указывается более низкая норма по содержанию белка в твороге. Со следующего года на составит 14, 15 и 17 процентов в зависимости от жирности продукта. Ранее речь шла о 14, 16 и 18 процентах. Специалисты уточнили уровень кислотности творога. Ранее по стране ограничивался максимальный показатель. Он не должен был превышать отметки в 210-240 градусов Тернера. Однако теперь продукт будет иметь кислотность не менее 160 градусов. Таки м решением федеральные власти защитят потребителей от фальсификации.

