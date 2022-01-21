Росстандарт утвердил новый ГОСТ на маникюр и педикюр

Нововведения распространятся на компании в России, вне зависимости от их организационно-правовой формы, а также на индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых, оказывающих клиентам услуги ногтевого сервиса.

Росстандарт утвердил новый межгосударственный стандарт на ногтевой сервис, который вступит в силу в России с 30 апреля 2026 года. Такими данными поделились журналисты новостного агентства "ТАСС". Корреспондент ознакомился с текстом документа. В нем говорится о том, что теперь по стране установлены общие требования к картам типовых технологических процессов ногтевого сервиса. Кроме этого описываются этапы выполнения работ при оказании соответствующих услуг потребителям. Также в требованиях закреплены как общие положения, так и конкретное описание типового технологического процесса ногтевого сервиса. Эксперты разработали карты для маникюра, педикюра, ухода за кожей кистей рук и стоп, для укрепления, выравнивания, моделирования и коррекции искусственных ногтей, нанесения декоративного покрытия и снятия материалов.

Уточним, что на обрезной или классический маникюр специалист потратит порядка 45-6- минут с учетом подготовительного и заключительного этапа работы, препаратный - 40-60 минут, аппаратный - 40-70 минут, комбинированный - 40-60 минут. Массаж кистей будет выполнен на 30-40 минут, косметический массаж кистей рук - за 30-40 минут, классический (обрезной) педикюр - за 60-90 минут, препаратный педикюр - 60-80 минут, аппаратный и комбинированный педикюр за 60-80 и 60-90 минут соответственно.

Дополнительно известно, что выполнение таких услуг, таких как уход за кожей стоп и ногтями, косметический массаж стоп займет 30-40 минут, укрепление или выравнивание натуральных ногтей (70-90 минут), моделирование искусственных ногтей на верхних и нижних формах пластины (70-150 минут), на верхних "гелевых" типсах (50-120 минут). В коррекция в салоне искусственных ногтей займет порядка (60-120 минут). На декоративное покрытие ногтей лаком уйдет около пяти-десяти минут, для гель-лака - 15-25 минут. Специалисты потратят на снятие лакового декоративного покрытия с ногтей также около пяти-десяти минут, но механическим или химическим способом -работа должна выполняться за 10-20 минут.

