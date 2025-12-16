Росстандарт не планирует разрабатывать ГОСТы для суши, роллов и шашлыка

Антон Шалаев видит необходимость в принятии обязательных санитарно-эпидемиологических требований в отношении понятия "готовая еда".

В России не планируется разработка ГОСТов на приготовление суши, роллов и шашлыка. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился руководитель Росстандарта Антон Шалаев, выступая на площадке Петербургского международного экономического форума. Чиновник объяснил, что в стране уже давно и активно применяется ГОСТ на полуфабрикаты - мелкокусковое мясо, которые используется для приготовления шашлыка.

На суши и роллы ГОСТа сейчас точно не планируется. ГОСТ на приготовление шашлыка тоже не входит в планы. Антон Шалаев, глава Росстандарта

Кроме этого эксперт ответил на вопрос о том, обсуждается ли введение в целом ГОСТа на готовую еду, производимую и продаваемую в магазинах. По словам Антона Шалаева, для реализации задумки в первую очередь нужно четко разделять обязательные требования и ГОСТ как набор наилучших практик. В ведомстве уверены, что появление ГОСТа, который показывал бы эти наилучшие практики в отношении участников рынка приготовления и реализации готовой, корпоративной еды, преждевременно.

В России с 2026 года введут новый ГОСТ для проверки устойчивости автомобилей.

Фото: Telegram / ТАСС