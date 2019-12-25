Новый ГОСТ на кемпинги и предоставляемые услуги начнет действовать с 1 декабря

Росстандарт рассказал о требованиях к таким местам размещения гостей.

Росстандарт утвердил новый ГОСТ с требованиями к кемпингам, кемпстоянкам и предоставляемым в них услугам на территории нашей страны. Документ вводится в действие с 1 декабря 2026 года. В пресс-службе профильного ведомства объяснили, что специалисты определили ключевые понятия, которые применяются в работе таких мест остановки туристов, а также указали на правила размещения, выбора земельного участка для организации кемпинга и кемпстоянки, требования к обустройству территории, размещаемым зонам различного назначения, предоставляемым услугам и их информационному обеспечению, сотрудникам.

В жилой зоне для гостей должны быть оборудованы специальные участки. Размер такого пространства должен определяться из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. А расстояние жилого участка до санитарно-гигиенического блока будет находиться вблизи не менее 10 метров и не более 150 метров. При этом жилая зона должна быть удалена от зоны рекреации и активного отдыха населения. Для обеспечения комфорта организаторам стоянки рекомендуется устанавливать ограждения в виде зеленых насаждений или различных эстетических конструкций. Санузлы в кемпингах должны иметь минимум по два мужских и женских туалета, а также один умывальник и одну душевую кабину на каждые десять обустроенных участков. Даны советы по тому, как размещать санитарный модуль для маломобильных групп граждан.

Кроме предоставлению благоустроенных оборудованных участков для установки на них туристами своих объектов размещения (палаток, автодомов и прочих средств) или участков с уже установленными объектами размещения, в кемпингах могут быть организовано питание, торговля сувенирами и прочими товарами. Дополнительно кемпинг может предоставлять услуги проката туристического оборудования, снаряжения, инвентаря, экскурсионные услуги, развлечения.

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