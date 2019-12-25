В России вступил в силу ГОСТ на пивные напитки и медовуху

С целью выявления фальсификации медовухи в межгосударственном стандарте также установлены дополнительные показатели.

В России с 1 июля 2026 года вступил в силу новый межгосударственный ГОСТ на медовуху. Данный стандарт был утвержден Росстандартом. В документе устанавливаются термины, физико-химические и органолептические показатели медовухи, требования к основному сырью, технологическим вспомогательным средствам, упаковке и маркировке. Дополнительно изучаются показатели по безопасности продукции. Теперь по стране медовухи могут изготавливаться фильтрованные и нефильтрованные (неосветленные и осветленные), пастеризованные и непастеризованные, а также холодной стерилизации (обеспложенные). Данный напиток обязан иметь кисловато-сладкий вкус и медовый аромат с оттенками, обусловленными используемым сырьем. Нефильтрованные медовухи должны быть непрозрачными. Однако в них допускается наличие осадка, но без посторонних включений. В фильтрованных медовухах такого осадка быть не должно. Объемная доля этилового спирта в медовухах не превышает полутора процентов и не более шести процентов.

Напомним, что на российской территории с 2018 года действовал национальный стандарт на медовуху. Новый ГОСТ разработан в 2021 году для обеспечения исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности алкогольной продукции". К государственному стандарту присоединились все страны ЕАЭС, а также Узбекистан.

В России с марта 2027 года введут ГОСТ на сумки и другие изделия из кожи.

Фото: Piter.tv