В России с марта 2027 года введут ГОСТ на сумки и другие изделия из кожи

В ГОСТе перечислены недопустимые дефекты, (трещины материала, следы клея, коррозию фурнитуры и неисправные замки), а также особенности натуральной кожи, которые браком считаться не будут.

Росстандарт утвердил в стране новый межгосударственный стандарт для сумок, чемоданов, портфелей и других изделий кожгалантереи. Текст соответствующего документа по СМИ распространила прес-сслужба профильного ведомства. Специалисты пояснили, что требования по нововведениям вступят в законную силу с 1 марта 2027 года заменит действующий стандарт от 2007 года. Эти нормы уже поддержали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Российский документ устанавливает требования к классификации и размерам изделий, их безопасности, качеству материалов, методам изготовления, транспортировке и хранению.

Настоящий стандарт распространяется на сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, папки, футляры, изделия мелкой кожгалантереи <...>. Настоящий стандарт не распространяется на ранцы, рюкзаки и портфели ученические, кожгалантерейные изделия для детей и подростков. текст документа

В обновлении говорится о том, что кожаные изделия могут производиться прошивным, клеевым, сварным, клепаным методами, а также методом плетения, вязания, формования, литья и другими способами. Для пляжных сумок из искусственной кожи и дорожных рюкзаков прочность ниточного шва должна быть не менее 30 Н/см, а для дорожных чемоданов жесткой конструкции - не менее 40 Н/см. Для таких чемоданов разрывная нагрузка креплений у ручек должна составлять не менее 400 Н.

Кроме этого, окрашивание смежной ткани и осыпание красителя в кожаных изделиях не допускаются.Важно помнить, что открытые края изделий не должны осыпаться, а внутренние швы должны быть обработаны. Имеющиеся металлические пластины в портфелях должны быть скрыты от глаз.

Росстандарт не планирует разрабатывать ГОСТы для суши, роллов и шашлыка.

Фото: Piter.tv