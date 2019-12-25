В России с 2028 года начнет действовать обновленный ГОСТ на глазированные сырки

Росстандарт обновил требования, которые были установлены властями еще в 2016 году.

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на творожные глазированные сырки, он начнет действовать с 1 января 2028 года. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства. Специалисты пояснили, что обновленные положения документа сохраняют высокие требования к качеству продукции, а также классическую технологию производства. В том числе речь идет о системе подпрессовывания творожной массы с целью удаления из продукта лишней влаги, стабилизации структуры и улучшения потребительских свойств готового товара для потребителя.

В стандарте актуализированы технические требования к продукту, методы контроля, включающие новые правила установления фальсификации жировой фазы творожной массы, внесены необходимые корректировки в правила маркировки потребительской упаковки. пресс-служба Росстандарта

Эксперты заметили, что как и в государственном стандарте 2016 года, для изготовления творожной массы, из которой производят сырки, разрешено использование строго молочных продуктов. Речь идет о твороге, сливочном масле, сгущенном молоке, славках и других. Также допускаются вкусовые наполнители (фркуты, орехи, шоколад, печенье и прочее). В ГОСТе говорится о том, что любые растительные жиры в составе творога для изготовления творожных глазированных сырков по ГОСТ 33927-2026 строго запрещаются.

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