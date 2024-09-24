Новый ГОСТ: маникюр и гель‑лак запретят в России детям до 14 лет

С 1 декабря 2026 года начнет действовать обновленный ГОСТ на парикмахерские услуги.

Маникюр на ногтях для детей и подростков может обернуться травмами, воспалениями и заражением. Об этом в беседе с телеканалом 360.ru сообщила подолог, остеопат, мануальный терапевт, руководитель Медицинского центра подологии и остеопатии Татьяна Красюк.

Она объяснила, что во время процедуры мастера маникюра обычно спиливают кутикулу и птеригий (пленки на ногтевой пластине – прим. ред.).

Кутикула и птеригий плотно прирастают к ногтю. Сразу за кутикулой находится ростковая зона, и микротравмы там могут быть воротами для инфекции. Это не обязательно воспалительный процесс, может быть и вирус Татьяна Красюк, подолог

По словам специалиста, в результате человек может столкнуться с тем, что произойдут дистрофические изменения ногтевой пластины или ее инфицирование. В новом ГОСТе для салонов красоты не просто так рекомендовали не делать маникюр детям до 14 лет, у которых ткани еще не сформировались.

Поэтому, как отметила Красюк, манипуляции с их ногтями могут обернуться нехорошими последствиями в будущем. Подолог призвала приучать детей к тому, что ставить на первое место здоровье, а не помнить только о красоте.

Ранее владелец салона Gulo Евгений Пятышин раскритиковал новый ГОСТ на маникюр.

Фото: Magnific