Продавца черепах оштрафовали за аквариум без суши в Петербурге

Торговую точку у станции метро "Улица Дыбенко" проверили специалисты Росприроднадзора. Рептилии содержались в маленьком аквариуме без возможности выбраться на сушу, а также без ультрафиолетового облучения и необходимого температурного режима.

В Санкт-Петербурге специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора провели проверку торговой точки, расположенной рядом со станцией метро "Улица Дыбенко". В ходе инспекции были выявлены нарушения в содержании красноухих черепах, которых продавали в неприемлемых условиях.

Как пояснили в ведомстве, рептилии находились в маленьком аквариуме без возможности выбраться на сушу. Кроме того, не соблюдался необходимый температурный режим и отсутствовало ультрафиолетовое облучение. Без ультрафиолета животные не могут вырабатывать витамин D, который критически важен для усвоения кальция.

На владельца торговой точки составили административный протокол по статье о несоблюдении требований к содержанию животных. Нарушителя оштрафовали. После получения штрафа продавец прекратил продажу черепах.

Фото: freepik (byrdyak)