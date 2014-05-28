"Радио Судного дня" передало сразу три загадочных сообщения за один день

Загадочная радиостанция "Судного дня" активизировалась с тремя сообщениями.

Российская радиостанция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня", за один день передала сразу три сообщения. Последним из них стал сигнал "Тиброхит".

Как сообщили наблюдатели, отслеживающие работу станции, третья передача была зафиксирована в понедельник в 15:32 по московскому времени.

До этого в эфире прозвучали еще два сообщения. Первое слово "Адоглет" зарегистрировали в 10:51, а второе — "Анархистка" — в 11:38.

УВБ-76 считается одной из самых загадочных российских радиостанций. Она начала работу в 1970-х годах и большую часть времени транслирует повторяющийся жужжащий сигнал, из-за чего получила неофициальное название "жужжалка".

Назначение станции официально не раскрывается. Ее активность регулярно отслеживают энтузиасты, фиксирующие появление новых голосовых сообщений в эфире.